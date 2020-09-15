Российские оккупационные войска по состоянию на 17.00 15 сентября не открывали огонь по позициям Объединенных сил. В то же время, вблизи Водяного зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который пересек линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток, 15 сентября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020 года. В частности, в районе населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника типа «МЕВИК» с пересечением линии размежевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Напомним, что сегодня, 15 сентября, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован в лечебное учреждение.

Также полковник и пресс-секретарь одной из бригад подорвались на гранате, вероятно установленной в виде растяжки, в зоне боевых действий на Донбассе у поселка Шумы Донецкой области. Раненых доставили в больницу в Торецкое. Их состояние называют стабильным и удовлетворительным.