Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене председателю правления луганского завода, который организовал нелегальные поставки продукции для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Незаконные сделки контрразведчики и следователи СБУ разоблачили в октябре прошлого года. По данным предварительного следствия, менеджмент одного из луганских машиностроительных заводов наладил поставки комплектующих для ремонта и обслуживания военной авиации, которая находитсяна вооружении спецслужб и Министерства обороны страны-агрессора. Чтобы скрыть схему, детали отгружали в адрес фирмы-«прокладки» и вывозили в Россию через неконтролируемый участок границы», — говорится в сообщении.

Следователи органов безопасности квалифицировали действия председателя правления завода по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Он объявлен в розыск.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть дело по признакам государственной измены в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака.