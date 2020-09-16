Палестинская автономия нанесла удары по израильским городам в момент, когда в Вашингтоне проходила церемония подписания договоренностей о сближении отношений между Израилем и двумя арабскими странами.

Об этом сообщило во вторник издание The Times of Israel, передает Укринформ.

— Ракеты были выпущены в момент подписания в Вашингтоне соглашений о нормализации отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что сирены, предупреждающие о ракетном ударе, звучали в городах Ашкелон и Ашдод, заставив десятки тысяч жителей укрыться в бомбоубежищах.

Сообщений о жертвах не поступало, впрочем, известно о ранении не менее десяти человек в городе Ашдод.

Напомним, 15 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.