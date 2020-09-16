Сегодня ночью по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице 11-ой Военной.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На место происшествия выехала бригада 2-ой государственной пожарно-спасательной части.

— Выяснилось, что возгорание произошло в одной из комнат на площади 5 м2. Во время осмотра помещения пожарные обнаружили тело погибшего 52-летнего мужчины. В 00:30 пожар был локализован, 00:40 — ликвидирован, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава, а также сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что на Николаевщине из-за курильщика чуть не сгорела хозпостройка.