Утром, 16 сентября, правоохранители выявили в Херсоне две онлайн-порностудии. Следственным управлением Нацполиции начаты уголовные производства по фактам распространения порнографии и создания мест разврата.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области.

Сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, стало известно, что трое уроженцев Днепропетровской области организовали на двух арендованных квартирах в Херсоне онлайн-порностудии. К участию в съемках злоумышленники привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Через различные интернет-сайты «модели» осуществляли в режиме онлайн видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.

«Во время проведения обысков по адресам веб-студий полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, деньги в сумме около 200 тысяч гривен и так называемые сексуальные игрушки», — говорится в сообщении.

По данным полиции, за онлайн видеоконтент порнографического содержания организаторы получали от посетителей сайта солидное денежное вознаграждение. Заработок «актрис» составлял от 40 до 50 процентов от этой суммы. В общем месячный доход веб-студий составил около миллиона гривен.

В настоящее время проводится досудебное расследование по уголовным производствам, начатых по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов» и ч.3 ст.302 УК «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Решается вопрос об объявлении организаторам порностудий подозрения в совершении этих преступлений и избрании им меры пресечения. Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 11 июня в Николаеве полиция прекратила деятельность трех порностудий с месячной прибылью в 2,5 миллиона гривен. Больше 70 девушек посменно вели для иностранцев видеотрансляции откровенного и порнографического содержания.