В воскресенье в зоне ООС вооруженные формирования РФ осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

— С начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, - сказано в сообщении.

Сообщается, что недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

— Выстрелы были неприцельными, поэтому ответный огонь наши воины не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет, - отмечают в штабе.

Напомним, что на Донбассе 19 сентября боевики трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу.