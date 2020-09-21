В заповедном Национальном парке Анджелес в южной Калифорнии начался масштабный лесной пожар — огонь охватил уже более 40 тысяч гектаров территории.

Об этом пишет «ABC News».

Отмечается, что заповедник, который находится в нескольких десятках километров от Лос-Анджелеса пострадал от пожара, который спасатели прозвали Bobcat.

— Он начался 6 сентября в горах Сан-Габриэль, а в национальный парк попал 20 сентября. Его принес сильный ветер, который сейчас наблюдается в регионе, - сказано в сообщении.

Несколько сотен спасателей пытаются локализовать пожар — им даже удалось уберечь от огня обсерваторию на горе Вильсон, однако стихия продолжает распространяться.

Ранее губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом назвал историческим сезон природных пожаров 2020 года. За неделю очаги возгораний в штате охватили территорию в более чем 4,8 тысячи м2 .

Как стало известно, 13 человек погибли в калифорнийском округе Сонома, одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Кроме того, более 670 человек числятся пропавшими без вести.