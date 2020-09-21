В Киеве из-за пожара на мусорной свалке в Дарницком районе несколько районов заволокло дымом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— Из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, — говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что пожар частично перекинулся на торфяники, однако открытого огня нет. Сейчас продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники.

В то же время, как сообщают в КГГА, пожар распространился на площадь 2 тысячи квадратных метра. Жителей столицы просят по возможности оставаться дома и не открывать окна.

Напомним, 18 сентября, на территории Николаевского городского полигона твердых бытовых отходов произошел масштабный пожар мусора.