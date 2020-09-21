В Беларуси в воскресенье, 20 сентября, силовики задержали 442 участников акций протеста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

Отмечается, что всего в акциях участвовали более 20 тысяч человек.

— В Бресте милиция применила слезоточивый газ для пресечения «противоправных действий протестующих». Также был сделан один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном, - сказано в сообщении.

В Минске сотрудники полиции задержали 266 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в месте содержания задержанных помещены 330 человек.

Напомним, в субботу, 19 сентября, в Минске проходил марш против действующего президента Александра Лукашенко. Участие в акции протеста преимущественно принимали женщины, требовавшие проведения новых выборов и наказания всех причастных к преступлениям силовиков против митингующих.

Позже, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержания участников антиправительственной акции протеста в Минске, призвав освободить задержанных.