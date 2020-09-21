С начала текущих суток, 21 сентября, на Донбассе российские наемники трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Так, недалеко от Марьинки враг провоцировал наших военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное», — говорится в сводке.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов нет.

Напомним, что 20 сентября боевики также трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.