Северная часть оккупированного Крыма вслед за центральной оказалась без воды. Там в 29 селах пересохли скважины. Также оккупационная власть начинает вводить ограничения на подачу воды на южном берегу полуострова.

Об этом заявил так называемый глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, пишет «Новая гезета».

Также он говорит, что в 39 населенных пунктах Крыма, где воду людям подают по расписанию с конца августа (по несколько часов в сутки), есть перебои в работе системы водоснабжения. В частности во многих районах Симферополя из-за низкого давления люди вообще остались без воды. В 45 «многоэтажках» вода не поднимается выше пятого этажа.

Также Баженов признается, что из-за введения графика подачи воды в поношенной системе начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Жители Симферополя также жалуются, что из кранов течет коричневая вода.

Напомним, что, начиная с 23 сентября, оккупационная власть ограничит подачу воды для жителей Алушты, Партенита и Малого Маяка.

Подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина подаст воду на полуостров. При этом он заявил, что в вопросах водоснабжения на Украину не рассчитывают.