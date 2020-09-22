В Николаеве на улице Чкалова спасатели деблокировали мужчину, застрявшего в металлической решетке окна на первом этаже 2-этажного жилого дома.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По сигналу направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части.
— Спасатели с помощью комбинированного электроинструмента SPS 360 деблокировали 39-летнего мужчину. Как выяснилось, пока мужчина вышел во двор, дверь в квартиру захлопнулась из-за сквозняка и он пытался через окно попасть в квартиру, - сказано в сообщении.
Также стало известно, что была оказана первая медицинская помощь, так как мужчина ранил спину о разбитое стекло.
Ранее на Николаевщине спасатели оказали помощь местному жителю, повредившему ногу во время ремонта крыши здания.
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В Николаеве на улице Чкалова спасатели деблокировали мужчину, застрявшего в металлической решетке окна на первом этаже 2-этажного жилого дома.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По сигналу направлено аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части.
— Спасатели с помощью комбинированного электроинструмента SPS 360 деблокировали 39-летнего мужчину. Как выяснилось, пока мужчина вышел во двор, дверь в квартиру захлопнулась из-за сквозняка и он пытался через окно попасть в квартиру, - сказано в сообщении.
Также стало известно, что была оказана первая медицинская помощь, так как мужчина ранил спину о разбитое стекло.
Ранее на Николаевщине спасатели оказали помощь местному жителю, повредившему ногу во время ремонта крыши здания.