В Киевской городской клинической больнице №4 двое мужчин покончили жизнь самоубийством.
Об этом заявилпресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде.
— По этим фактам зарегистрированы уголовные производства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, погибшие совершили самоубийство, — заявила Надежда Максимец.
Расследование трагических инцидентов, имевших место 21 и 22 сентября, взято прокуратурой на контроль. По данным источника Украинской правды, погибшие мужчины — 1952 и 78 года. По предварительным данным, они были больны коронавирусом. По информации издания оба мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа.
Напомним, в Киеве в институте сердца из окна четвертого этажа выпрыгнул 26-летний пациент.
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В Киевской городской клинической больнице №4 двое мужчин покончили жизнь самоубийством.
Об этом заявилпресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде.
— По этим фактам зарегистрированы уголовные производства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, погибшие совершили самоубийство, — заявила Надежда Максимец.
Расследование трагических инцидентов, имевших место 21 и 22 сентября, взято прокуратурой на контроль. По данным источника Украинской правды, погибшие мужчины — 1952 и 78 года. По предварительным данным, они были больны коронавирусом. По информации издания оба мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа.
Напомним, в Киеве в институте сердца из окна четвертого этажа выпрыгнул 26-летний пациент.