В Киевской городской клинической больнице №4 двое мужчин покончили жизнь самоубийством.

Об этом заявилпресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде.

— По этим фактам зарегистрированы уголовные производства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, погибшие совершили самоубийство, — заявила Надежда Максимец.

Расследование трагических инцидентов, имевших место 21 и 22 сентября, взято прокуратурой на контроль. По данным источника Украинской правды, погибшие мужчины — 1952 и 78 года. По предварительным данным, они были больны коронавирусом. По информации издания оба мужчины выпрыгнули из окна 2-го этажа.

Напомним, в Киеве в институте сердца из окна четвертого этажа выпрыгнул 26-летний пациент.