Лесной пожар, который бушует на северо-востоке от Лос-Анджелеса (США), стал угрожать более тысячи домов. В этом районе огонь уже уничтожил или повредил по меньшей мере 29 зданий.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на западные СМИ.

Как сообщается, около четырех тысяч человек получили приказ об эвакуации, сообщили представители местной пожарной службы.

Многочисленные исследования в течение последних лет связывают большие пожары в США с глобальным потеплением вследствие сжигания угля, нефти и газа. Считается, что климатические изменения значительно осушили Калифорнию. Сухой климат Калифорнии свидетельствует о том, что растения стали легковоспламеняющимися.

Отметим, лесные пожары в западных штатах США бушуют в течение трех недель. Таким образом, в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне от него уже погибли 33 человека, а также было разрушено более тысячи зданий.

К тушению пожаров привлечено более 30 тысяч сотрудников спецслужб. Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь пострадавшим штатам.

Ранее сообщалось, что пожары в Калифорнии в 2020 году стали крупнейшими в истории штата.