В Киевской области в цехе по переработке древесины на территории Бориспольской исправительной колонии №119 произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Исправительное учреждение, в котором отбывают наказание более 500 осужденных, расположено в селе Мартусовка Киевской области.

— Горела Бориспольская исправительная колония, которая находится в Мартусовке Киевской области. Детали о причинах пожара должны установить правоохранители, - сказано в сообщении.

Сообщается, что возгорание произошло в здании, где находилось производство паллет. Огонь оперативно удалось потушить, причина возгорания устанавливается. Издание отмечает, что угрозы для заключенных нет.

Ранее в Киеве происходили пожары в высотках — пострадали несколько человек.