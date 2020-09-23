В Австралии не удалось спасти всех черных дельфинов, которые выбросились на берег у Тасмании. Спасатели подтвердили гибель 380 животных.

Об этом пишет «Новое время».

— Мы можем подтвердить, что 380 гринд погибли. В живых остаются около 30 особей. Но есть и хорошая новость — мы спасли 50 особей», - сказал представитель Службы парков и дикой природы Тасмании Ник Дека.

Согласно последним данным, на берег у восточного побережья австралийского острова Тасмании выбросились 450 дельфинов-гринд. Около 250 особей застряли на песчаной косе.

Утром 22 августа группа спасателей начала выводить дельфинов на глубину.

На Тасмании относительно часто происходят массовые выбросы китов и дельфинов на берег. Скорее всего, так близко к берегу дельфины приплыли из-за ошибки навигации в океане.

Гринды или черные дельфины относятся к семейству дельфиновых, но в англоязычных странах называются киты-пилоты.

Напомним, что за последние 60 лет количество дельфинов вдоль Черноморского побережья в Украине резко сократилось.