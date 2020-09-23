В среду, 23 сентября, в селе Бартатов Городокского района произошло двойное ДТП, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Львовской области.
Согласно предварительным данным, автомобиль Peugeot 307 столкнулся на автодороге Львов-Шегини с ехавшим в попутном направлении микроавтобусом Газель.
После этого легковушку вынесло на встречную полосу движения, где она врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer.
В результате аварии 21-летний водитель и 41-летний пассажир Peugeot 307 скончались на месте происшествия.
Кроме того, двое мужчин из Peugeot Boxer в возрасте 25 и 24 лет были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Напомним, в результате ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли 6 человек, 3 госпитализированы.
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В среду, 23 сентября, в селе Бартатов Городокского района произошло двойное ДТП, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Львовской области.
Согласно предварительным данным, автомобиль Peugeot 307 столкнулся на автодороге Львов-Шегини с ехавшим в попутном направлении микроавтобусом Газель.
После этого легковушку вынесло на встречную полосу движения, где она врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer.
В результате аварии 21-летний водитель и 41-летний пассажир Peugeot 307 скончались на месте происшествия.
Кроме того, двое мужчин из Peugeot Boxer в возрасте 25 и 24 лет были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Напомним, в результате ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли 6 человек, 3 госпитализированы.