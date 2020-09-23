В среду, 23 сентября, в селе Бартатов Городокского района произошло двойное ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Львовской области.

Согласно предварительным данным, автомобиль Peugeot 307 столкнулся на автодороге Львов-Шегини с ехавшим в попутном направлении микроавтобусом Газель.

После этого легковушку вынесло на встречную полосу движения, где она врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer.

В результате аварии 21-летний водитель и 41-летний пассажир Peugeot 307 скончались на месте происшествия.

Кроме того, двое мужчин из Peugeot Boxer в возрасте 25 и 24 лет были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, в результате ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли 6 человек, 3 госпитализированы.