Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на «липового» кандидата.
За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.
Фигурантов дела задержали после передачи 10 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом «Подкуп избирателя, участника референдума».
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на «липового» кандидата.
За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.
Фигурантов дела задержали после передачи 10 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом «Подкуп избирателя, участника референдума».
Напомни, ОПОРА зафиксировала нарушения при формировании округов по мажоритарной системе на Николаевщине.