Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на «липового» кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.

Фигурантов дела задержали после передачи 10 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного законом «Подкуп избирателя, участника референдума».

Напомни, ОПОРА зафиксировала нарушения при формировании округов по мажоритарной системе на Николаевщине.