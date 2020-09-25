В Киеве на Троещине в многоэтажном жилом доме горела квартира на 12-ом этаже.

Об этом сообщает Kyiv.depo.

Пожар произошел по адресу улица Закревского 41 А. На месте работают спасатели ГСЧС. Предварительно огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и стремительно распространился на остальную площадь.

Спасатели с 13 этажа передали бригаде скорой медицинской помощи пострадавшую с отравлением угарным газом.

— В 8:54 пожарные локализовали пожар, а в 09:16 — ликвидировали возгорание, - сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад также на Троещине горела квартира — в пожаре погибла женщина.