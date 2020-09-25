Об этом 25 сентября сообщает областное управление

Информация о пожаре поступила в 18:10 накануне. Заявитель рассказал о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома, которое перекинулось на крышу.

На момент прибытия спасателей пожар уже охватил 200 квадратных метров крыши дома. В 19:47 пожар локализировали, а 25 сентября в 01:10 — потушили полностью. Во время проведения разведки на лестничной клетке пожарные обнаружили тело погибшей 30-летней женщины, а затем в квартире, которая горела — погибшего 58-летнего мужчину.

Возгорание тушили 56 специалистов личного состава, привлекали 16 единиц техники ГСЧС. Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Напомним, во вторник, 22 сентября, погасили лесной пожар, который произошел во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования «Юг».