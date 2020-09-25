В Новомосковском районе Днепропетровской области четверо мужчин подорвали банкомат и украли из него почти миллион гривен. Во время задержания преступники сопротивлялись и протаранили автомобиль КОРД.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полиция Сумской области уведомила правоохранителей Днепропетровщины, что готовится подрыв банкомата в Новомосковском районе.

Полицейским удалось задержать злоумышленников сразу после преступления, в ходе которого они подорвали банкомат и изъяли оттуда кассеты с деньгами.

В ходе преследования преступники сопротивлялись и протаранили автомобиль спецподразделения КОРД. В итоге удалось заблокировать автомобиль беглецов и задержать четверых мужчин — троих жителей Сум и один из Каменского района возрастом от 34 до 49 лет.

При задержании у них изъяли кассеты банкомата с деньгами на общую сумму почти в миллион гривен. Выяснилось также, что после подрыва банкомата они оставили автомобиль BMW возле поселка рядом с местом преступления, а на другом авто собирались бежать.

Открыто расследование по ч.5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Проверяется причастность задержанных к подобным преступлениям.

Напомним, весной полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 тысяч гривен.