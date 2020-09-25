Поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

Об этом сообщает Telegram-канал «Легитимный».

Упавший аппарат взорвался и загорелся возле дороги. Отметим, что неподалеку находится Чугуевский военный аэродром.

По информации источника Telegram-канала, пожар потушен, на место прибыли СБУ и военная прокуратура, Зеленский в курсе и держит ситуацию под личным контролем. На место выезжают глава ОПУ, министр обороны и губернатор Харьковской области.

«Страна» пишет, что падение произошло возле Ростовской трассы при заходе на посадку. Источники издания подтверждают учебный полет самолёта АН26 Харьковского университета Воздушных Сил, который перевозил курсантов. По их информации, есть раненые и погибшие. По числу погибших есть разные данные, они колеблются от пяти погибших до тридцати. Отмечается, что как четыре человека с ожогами увезли в больницу. У двоих из них до 90% ожогов тела.

На место выехал губернатор Харьковской области Алексей Кучер, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

— Есть выжившие. Всем потрадавшим будет предоставлена всесторонняя помощь, — написал он.

Напомним, в Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.

Ранее самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиазавода совершил аварийную посадку в районе 6-го километра Овидиопольской дороги.