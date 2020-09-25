В результате аварии военного самолета в Чугуеве погибли 20 человек. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

На борту самолета Ан-26 в момент катастрофы находились 23 человека: 5 членов экипажа, а остальные — курсанты.

Напомним, сегодня вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На месте падения возник пожар.