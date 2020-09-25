Офис президента Украины отреагировал на крушение военного самолета АН-26 под Харьковом. Президент Владимир Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

— Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет, — сообщили в пресс-службе ОП.

В Офисе президента подтвердили информацию о 20 погибших и заявили, что будет создана государственная комиссия для установления обстоятельств катастрофы.

— Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда, — сказано в сообщении в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что завтра (в субботу 26 сентября) приедет в Харьковскую область.

Напомним, МВД Украины сообщило о 22 двух погибших в авиакатастрофе.