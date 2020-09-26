26 сентября в Харьковской области объявлено Днем траура по погибшим в катастрофе самолета Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, который разбился под Чугуевом.

Об этом идет речь в распоряжении, которое издал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

— Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры, — сказано в распоряжении.

26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, а руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести изменения в программы передач.

Напомним, жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.