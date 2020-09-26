Жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

— Предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются, — указано в сообщении.

В то же время в ГСЧС уточнили, что на борту пребывали 27 человек, а не 28, как информировали ранее. Одного курсанта не допустили к полету.

Отмечается, что около 20:50 вблизи города Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба.

По факту падения военного самолета АН-26 ВС ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины), заявили в ведомстве.

— На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований,— указали в пресс-службе.

Напомним, военный самолет АН-26, на борту которого было 28 человек (21 курсант Харьковского университета Воздушных сил ВСУ и семь офицеров), потерпел крушение в Харьковской области.

Как сообщалось, погибли 22 пассажира, четверо — пропали без вести, два человека спаслись.