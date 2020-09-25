Украина стала соавтором резолюции Совета по правам человека ООН о праве на безопасную воду и санитарию. В резолюции подчеркивают важность доступа каждого человека к чистой, безопасной, питьевой воде.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как пояснили в МИД, эта резолюция важна для Украины в контексте нарушения прав людей, в том числе на доступ к безопасной воде, на оккупированных территориях Донбасса.

— Варварское отношение к оккупированным территориям и природным ресурсам Украины уже привело к настоящей экологической катастрофе на Донбассе... Это угрожает водным ресурсам не только оккупированной части Донбасса, но и прилегающей подконтрольной территории Украины, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, как отмечают в МИД, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов в оккупированном Крыму ставит под угрозу доступ к питьевой воде для его населения. Оккупанты требуют все большего количества воды для милитаризации полуострова.

— Ситуация осложняется активным переселением Россией своих граждан в оккупированный Крым с целью замены демографического состава населения полуострова. РФ как государство-оккупант обязана обеспечивать права и потребности населения на оккупированных территориях, в том числе по санитарии и безопасной воде, —говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что уровень загрязнения Салгира — самой протяженной реки в Крыму — в тысячу раз превышает норму. Оккупационная власть просит федеральное правительство помочь со строительством очистных сооружений.