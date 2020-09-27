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В зоне боевых действий на Донбассе 26 сентября боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без боевых ранений от обстрелов, в то же время трое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Так, огневую активность боевиков со станкового автоматического гранатомета зафиксировали неподалеку Новолуганского, из стрелкового оружия — возле Верхнеторецкого.
Также поблизости Авдеевки ночью боевики совершили одиночные выстрелы из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских военных нет.
В то же время в районе Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести, их доставили в больницы.
Напомним, 23 сентября возле поселка Пески Донецкой области двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве, их доставили в больницу.
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В зоне боевых действий на Донбассе 26 сентября боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без боевых ранений от обстрелов, в то же время трое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке.
Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.
Так, огневую активность боевиков со станкового автоматического гранатомета зафиксировали неподалеку Новолуганского, из стрелкового оружия — возле Верхнеторецкого.
Также поблизости Авдеевки ночью боевики совершили одиночные выстрелы из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских военных нет.
В то же время в районе Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести, их доставили в больницы.
Напомним, 23 сентября возле поселка Пески Донецкой области двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве, их доставили в больницу.