Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, огневую активность боевиков со станкового автоматического гранатомета зафиксировали неподалеку Новолуганского, из стрелкового оружия — возле Верхнеторецкого.

Также поблизости Авдеевки ночью боевики совершили одиночные выстрелы из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских военных нет.

В то же время в районе Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести, их доставили в больницы.

Напомним, 23 сентября возле поселка Пески Донецкой области двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве, их доставили в больницу.