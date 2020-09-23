Возле поселка Пески Донецкой области двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве, их доставили в больницу.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

Военные получили осколочные ранения, их состояние оценили как средней тяжести.

— На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются, - говорится в сообщении.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 22 сентября, как и днем ранее, боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня.