Возле поселка Пески Донецкой области двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве, их доставили в больницу.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».
Военные получили осколочные ранения, их состояние оценили как средней тяжести.
— На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются, - говорится в сообщении.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 22 сентября, как и днем ранее, боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня.
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Возле поселка Пески Донецкой области двое солдат Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве, их доставили в больницу.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».
Военные получили осколочные ранения, их состояние оценили как средней тяжести.
— На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются, - говорится в сообщении.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 22 сентября, как и днем ранее, боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня.