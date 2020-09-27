Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.

— Прошу личный состав войск появиться в свои районные военные комиссариаты, во имя родины, во имя победы, — написал Никол Пашинян.

Решение о мобилизации и военное положение вступят в силу с момента опубликования решения правительства.

Напомним, сегодня, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.