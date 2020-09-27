Сегодня, 27 сентября, на Донбассе боевики четыре раза нарушили условия перемирия, совершив обстрел из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Выстрелами из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета боевики нарушали режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия-на участках линии соприкосновения неподалеку Орехового и Шумов.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военных нет.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 26 сентября боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без боевых ранений от обстрелов, в то же время трое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке.