Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также там отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков. Утром 28 сентября на реке Прут в Черновцах синоптики ожидают дождевой паводок высотой 0,7-1,2 метра. Утверждается, что он ничем не угрожает.