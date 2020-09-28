27 и 28 сентября в Карпатах прогнозируют значительные дожди, местами сильные ливни, в результате чего уровень воды в реках может подняться на 0,3-1,5 метра.
Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Также там отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков. Утром 28 сентября на реке Прут в Черновцах синоптики ожидают дождевой паводок высотой 0,7-1,2 метра. Утверждается, что он ничем не угрожает.
Напомним, с июня в западных областях Украины начались сильные дожди, что привело к поднятию уровня воды в реках. Из-за паводков подтопленными оказались тысячи домов, а сотни их жителей пришлось эвакуировать.
Паводок нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.
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27 и 28 сентября в Карпатах прогнозируют значительные дожди, местами сильные ливни, в результате чего уровень воды в реках может подняться на 0,3-1,5 метра.
Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Также там отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков. Утром 28 сентября на реке Прут в Черновцах синоптики ожидают дождевой паводок высотой 0,7-1,2 метра. Утверждается, что он ничем не угрожает.
Напомним, с июня в западных областях Украины начались сильные дожди, что привело к поднятию уровня воды в реках. Из-за паводков подтопленными оказались тысячи домов, а сотни их жителей пришлось эвакуировать.
Паводок нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.