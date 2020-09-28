Об этом говорится в сообщении киберполиции.

Организаторы создали фирму, которая якобы должна заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр в Украине. Фактически она занималась созданием, технической поддержкой и обслуживанием клиентов онлайн-казино. Более того, сотрудники фирмы занимались разработкой игровых платформ для азартных игр.

Чтобы приобрести себе онлайн-казино, клиенты платили 20 тысяч долларов. За дополнительные деньги фирма могла настроить продвижения казино в интернете для привлечения новых игроков.

В штате фирмы насчитывалось более 80 рабочих. В целом, ежемесячно прибыль от деятельности фирмы составляла примерно 500 тысяч долларов.

Полиция открыла уголовное производство по статье статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Максимальная санкция статьи предусматривает штраф от сорока до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Одессе открыли уголовное дело в отношении мужчины, который с помощью схемы вывел из банка более миллиона гривен.