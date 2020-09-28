В пгт Гусятин Тернопольской обласьт мужчина 1961 года рождения пытался себя сжечь в центре занятости, его госпитализировали в больницу с 50% обгоревшего тела, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

— По предварительной информации, пострадавший 28 сентября около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50% тела. Бригада «скорой» доставила его в больницу.

Напомним, в Николаевской области 3-летняя девочка, играя со спичками в салоне автомобиля, устроила пожар, в результате которого транспорт полностью сгорел, а ребенка госпитализировали со значительными ожогами.