В понедельник вечером, 28 сентября, в Киеве ограничивали движение поездов на «зеленой линии» метро из-за того, что под поезд попал человек.Позже сообщили, что он погиб.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена».

Поезда курсировали от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Славутич» до станции «Красный хутор».

— По предварительной информации, человек попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители, — говорится в сообщении.

Позднее в метро сообщили о возобновлении работы в обычном режиме. Человек, попавший под поезд, погиб.

— Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители, — говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2019 года в Первомайске в районе железнодорожного перегона «Конецполь - Первомайск-На Буге», грузовой поезд сбил трехлетнего мальчика. Трехлетний мальчик получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу.