На севере Калифорнии снова начались масштабные пожары — cтихия уже унесла жизни по меньшей мере 3 человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что новый пожар начался в северной части штата, недалеко от городов Напа и Сонома, которые известны своими виноградниками.

В понедельник утром сильный ветер раздул огонь в уже сожженном ранее районе. Это спровоцировало новый пожар, который очень быстро распространяется.

Из-за опасности для жизни и здоровья людей, власти приказали эвакуировать более 70 тысяч людей из опасной зоны.

Напомним, что в результате лесных пожаров в штате Калифорния числятся больше 1200 человек пропавшими без вести.

Европейская служба мониторинга атмосферы заявила, что дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной части Европы.