На севере Калифорнии снова начались масштабные пожары — cтихия уже унесла жизни по меньшей мере 3 человек.
Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что новый пожар начался в северной части штата, недалеко от городов Напа и Сонома, которые известны своими виноградниками.
В понедельник утром сильный ветер раздул огонь в уже сожженном ранее районе. Это спровоцировало новый пожар, который очень быстро распространяется.
Из-за опасности для жизни и здоровья людей, власти приказали эвакуировать более 70 тысяч людей из опасной зоны.
Напомним, что в результате лесных пожаров в штате Калифорния числятся больше 1200 человек пропавшими без вести.
Европейская служба мониторинга атмосферы заявила, что дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной части Европы.
|
Про шкарпеткиСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
На севере Калифорнии снова начались масштабные пожары — cтихия уже унесла жизни по меньшей мере 3 человек.
Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Отмечается, что новый пожар начался в северной части штата, недалеко от городов Напа и Сонома, которые известны своими виноградниками.
В понедельник утром сильный ветер раздул огонь в уже сожженном ранее районе. Это спровоцировало новый пожар, который очень быстро распространяется.
Из-за опасности для жизни и здоровья людей, власти приказали эвакуировать более 70 тысяч людей из опасной зоны.
Напомним, что в результате лесных пожаров в штате Калифорния числятся больше 1200 человек пропавшими без вести.
Европейская служба мониторинга атмосферы заявила, что дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной части Европы.