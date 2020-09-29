В Херсонской области из-за непогоды без газа 903 абонента, также 199 частных жилых домов остаются поврежденными.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды в поселке Великая Александровка Херсонской области повреждено 239 жилых домов, из них 40 — восстановлены собственными средствами местными жителями.

— Идет ремонт местной газовой сети (без газоснабжения 903 абонента). Повреждено лесных насаждений на площади 151 гектар, - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. В общем подразделениями ГСЧС убрано 131 поваленное дерево (осталось убрать еще 20) и 3 электроопоры.

Метеорологи предупреждают об усилении ветра в регионе, предположительно до 15-20 м/с.

Ранее на западную и центральную части Греции обрушился средиземноморский ураган «Янос», а в штате Техас — «Ханна».