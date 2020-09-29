В Запорожской области в городе Пологи 15-летний водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство перевернулось. В аварии погибли три человека.

Об этом накануне вечером, 28 сентября, сообщила пресс-служба областной полиции.

Несовершеннолетний водитель автомобиля Chery не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого сейчас устанавливают, от полученных травм погибли на месте. Еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи.

Самого водителя и 16-летнего пассажира с телесными повреждениями разной степени госпитализировали.

Напомним, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса-Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.