В Баштанском районе в селе Явкино на улице Садовой спасатели потушили пожар хозяйственной постройки
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выехали спасатели 7-ой государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем полностью охвачена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
— В 11:35 пожар хозпостройки был локализован, в 12:32 — ликвидирован на площади 80 м2, его причина устанавливается. Огнем уничтожено 3 тонны соломы. Пожарным удалось не допустить возгорания жилого дома и хозяйственной постройки, - сказано в сообщении.
Всего от ГСЧС работало 3 человека личного состава и единица пожарно-спасательной техники, а также сотрудники фермерского хозяйства «Ященко», которые осуществляли подвоз воды тракторами.
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В Баштанском районе в селе Явкино на улице Садовой спасатели потушили пожар хозяйственной постройки
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выехали спасатели 7-ой государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем полностью охвачена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
— В 11:35 пожар хозпостройки был локализован, в 12:32 — ликвидирован на площади 80 м2, его причина устанавливается. Огнем уничтожено 3 тонны соломы. Пожарным удалось не допустить возгорания жилого дома и хозяйственной постройки, - сказано в сообщении.
Всего от ГСЧС работало 3 человека личного состава и единица пожарно-спасательной техники, а также сотрудники фермерского хозяйства «Ященко», которые осуществляли подвоз воды тракторами.
Ранее Березнеговатском районе области из-за курильщика чуть не сгорела хозпостройка