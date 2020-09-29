В Баштанском районе в селе Явкино на улице Садовой спасатели потушили пожар хозяйственной постройки

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На место происшествия выехали спасатели 7-ой государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем полностью охвачена хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

— В 11:35 пожар хозпостройки был локализован, в 12:32 — ликвидирован на площади 80 м2, его причина устанавливается. Огнем уничтожено 3 тонны соломы. Пожарным удалось не допустить возгорания жилого дома и хозяйственной постройки, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС работало 3 человека личного состава и единица пожарно-спасательной техники, а также сотрудники фермерского хозяйства «Ященко», которые осуществляли подвоз воды тракторами.

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