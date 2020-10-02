Оперативники Службы безопасности Украины задержали жителя Запорожской области, который сообщил полиции о минировании всех электростанций страны, и которые он взорвет, если не получит миллион долларов.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент Укринформа.

«Неизвестный требовал миллион долларов США, чтобы не произошли взрывы. Оперативники СБУ немедленно начали срочные мероприятия по установлению минера и быстро его вычислили», — отметили правоохранители.

Телефонным террористом оказался 46-летний житель области, уроженец города Васильевка. Свой поступок мужчина объяснить никак не смог.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 августа в Киеве неизвестный мужчина угрожал взорвать магазин «Велмарт».

Также 3 августа в центре Киева мужчина захватил бизнес-центр «Леонардо», заявив о взрывчатке в своем рюкзаке которая сработает, если его убьют. Позже стало известно, что мужчина является гражданином Узбекистана. Спустя несколько часов силовики задержали террориста Сухроба Каримова.