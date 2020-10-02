В Луганской области продолжается борьба с пожарами. В связи с этим власти приняли решение эвакуировать жителей села Боровеньки Кормянского района.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Луганской области.
Спасатели вместе с полицией эвакуировали жителей села — стариков, одиноких и лежачих в Новоастраханскую больницу.
«Подготовленными стоят автобусы для экстренной эвакуации. Люди помогают чем, могут, чтобы огненная стихия не дошла до жилых домов», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что перекрыто движение со стороны Северодонецка на Старобельск.
Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники.
В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей. При этом сообщалось, что в результате масштабных пожаров погибли уже 9 человек.
По состоянию на утро 2 октября в Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта.
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В Луганской области продолжается борьба с пожарами. В связи с этим власти приняли решение эвакуировать жителей села Боровеньки Кормянского района.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Луганской области.
Спасатели вместе с полицией эвакуировали жителей села — стариков, одиноких и лежачих в Новоастраханскую больницу.
«Подготовленными стоят автобусы для экстренной эвакуации. Люди помогают чем, могут, чтобы огненная стихия не дошла до жилых домов», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что перекрыто движение со стороны Северодонецка на Старобельск.
Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники.
В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей. При этом сообщалось, что в результате масштабных пожаров погибли уже 9 человек.
По состоянию на утро 2 октября в Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта.