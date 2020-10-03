В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 2 октября в одну из дежурных частей полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что все электростанции на территории Украины заминированы. При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

Правоохранители, взрывотехники и кинологи провели проверку Днепровской гидроэлектростанции. Взрывчатки не нашли.

Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании предоставил житель города Васильевка 1974 года рождения, который проходит лечение.

Начато досудебное расследование. Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, что в Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро или стрелять. Из-за чего движение по мосту было заблокировано. Позже террорист сдался полиции.