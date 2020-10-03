На месте пожаров в Луганской области обнаружили останки трех человек. Еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 3 октября в общей сложности известно о гибели 10 человек. А сотрудники следственно-оперативных групп сегодня в селах Сиротино и Вороново обнаружили останки трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести:

Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964, проживала по адресу: село Сиротино, улица Дружбы, 54а;

Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947, село Сиротино улица Пушкина, 27;

Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956, село Вороново, улица Солнечная, 26.

Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники.

В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей. При этом сообщалось, что в результате масштабных пожаров погибли уже 9 человек.

По состоянию на утро 2 октября в Луганской области продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта.