На Донбассе за прошедшие сутки, 3 октября, противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорское, гранатометы различных систем — неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные продолжают локализовать очаги пожаров в Луганской области и оказывать помощь местным громадам.
«С начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина», — сообщили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что 2 октября российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных вследствие обстрелов никто не пострадал.
|
Как Варваровский мост остался без ремонтаОлег Мудрак
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
На Донбассе за прошедшие сутки, 3 октября, противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорское, гранатометы различных систем — неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные продолжают локализовать очаги пожаров в Луганской области и оказывать помощь местным громадам.
«С начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина», — сообщили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что 2 октября российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных вследствие обстрелов никто не пострадал.