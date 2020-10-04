На Донбассе за прошедшие сутки, 3 октября, противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорское, гранатометы различных систем — неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные продолжают локализовать очаги пожаров в Луганской области и оказывать помощь местным громадам.

«С начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина», — сообщили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что 2 октября российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных вследствие обстрелов никто не пострадал.