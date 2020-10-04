В сети появились кадры последствий ракетного обстрела по второму по величине городу Азербайджана, Гянджа.

По информации Баку, армянские военнослужащие обстреляли азербайджанский город с территории Армении. Ереван это опровергает, пишет Новое время.

«Начиная с 10:00 4 октября, армянские вооруженные формирования, намеренно поражая мирное население Азербайджана, обстреливают из тяжелой артиллерии Гянджу, второй по величине город Азербайджана, не относящийся к региону, где ведутся боевые действия», — заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

4 октября главный город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт подвергся обстрелу. По данным местных властей, азербайджанские военные применили системы Полонез и Смерч.

Власти непризнанной республики заявили, что в ответ на обстрел Степанакерта уничтожили авиабазу Гянджа в Азербайджане.

В Минобороны Азербайджана заявили, что город Гянджа подвергся обстрелу с территории Армении и эта «провокация расширяет зону боевых действий».

Бои между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских лиц. По данным и Баку, и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников.

Международное сообщество призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.