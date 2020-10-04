Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зохрабом Мнацаканяном. Лавров заверил Ереван в готовности РФ содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Россия готова содействовать Азербайджану и Армении, которые являются сторонами конфликта, в возвращении процесса урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой Минской группы ОБСЕ и в соответствии с совместным заявлением лидеров РФ, США и Франции.

Кроме того, Лавров выразил озабоченность в связи с ростом количества погибших в ходе боевых действий среди мирного населения и призвал как можно скорее прекратить огонь в зоне нагорно-карабахского конфликта.