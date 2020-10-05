Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Павлоград, что в Днепропетровской области. Об этом сообщило издание Павлоград.dp.ua.

Инцидент произошел на улице Днепровской. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ 1103 Славута с двумя пассажирами в салоне не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

От такого столкновения машину разорвало на части, а двое людей погибли на месте от серьезных ранений. Одного из потерпевших в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. По словам одного из очевидцев происшествия, он, во время движения по дороге, заметил клубы дыма и пыли, а когда проехал сквозь них, то увидел жуткую картину аварии и позвонил в полицию.

Мужчина отметил, что один из людей еще подавал признаки жизни, когда на место прибыли сотрудники скорой, а девушку, которая находилась, вероятно, на пассажирском сидении, буквально разорвало.

На месте происшествия начали работать следователи для выяснения подробностей.