Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения выпустила ракеты по городам и регионам Азербайджана, две из них пришлись по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку.
«Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс «Смерч» с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция», — написал Гаджиев в Twitter.
Также Гаджиев прикрепил фотодоказательства ракетного удара, однако по фотографии уточнить происхождение ракет невозможно.
Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.
4 октября главный город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт претерпел обстрел. По данным местных властей, азербайджанские военные применили системы Полонез и Смерч.
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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения выпустила ракеты по городам и регионам Азербайджана, две из них пришлись по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку.
«Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс «Смерч» с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция», — написал Гаджиев в Twitter.
Также Гаджиев прикрепил фотодоказательства ракетного удара, однако по фотографии уточнить происхождение ракет невозможно.
Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.
4 октября главный город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт претерпел обстрел. По данным местных властей, азербайджанские военные применили системы Полонез и Смерч.