Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения выпустила ракеты по городам и регионам Азербайджана, две из них пришлись по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку.

«Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс «Смерч» с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция», — написал Гаджиев в Twitter.

Также Гаджиев прикрепил фотодоказательства ракетного удара, однако по фотографии уточнить происхождение ракет невозможно.