Об этом заявили в Станично-Луганской районной государственной администрации.

Там сообщили, что взрываются неразорвавшиеся ранее боеприпасы. Спасатели пока пытаются сдерживать пожар.

— Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014 — 2015 годах после масштабных обстрелов из града, — сообщили в райадминистрации.

Там отметили, что пожар является очередным поджогом. Мы стараемся узнать больше информации об этом пожаре.

Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники. В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей. Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров погибли 9 человек.