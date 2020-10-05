В Луганской области 5 октября между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема возник новый пожар. Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонируют снаряды.
Об этом заявили в Станично-Луганской районной государственной администрации.
Там сообщили, что взрываются неразорвавшиеся ранее боеприпасы. Спасатели пока пытаются сдерживать пожар.
— Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014 — 2015 годах после масштабных обстрелов из града, — сообщили в райадминистрации.
Там отметили, что пожар является очередным поджогом. Мы стараемся узнать больше информации об этом пожаре.
Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники. В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей. Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров погибли 9 человек.
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В Луганской области 5 октября между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема возник новый пожар. Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонируют снаряды.
Об этом заявили в Станично-Луганской районной государственной администрации.
Там сообщили, что взрываются неразорвавшиеся ранее боеприпасы. Спасатели пока пытаются сдерживать пожар.
— Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014 — 2015 годах после масштабных обстрелов из града, — сообщили в райадминистрации.
Там отметили, что пожар является очередным поджогом. Мы стараемся узнать больше информации об этом пожаре.
Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники. В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей. Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров погибли 9 человек.