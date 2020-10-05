Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили в начале сентября, пришел в сознание.

Об этом со ссылкой на врачей сообщила народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

— Наконец хорошие новости от лечащих врачей Балуха: «Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью, 8 сентября на бывшего полизаключенного напали, после чего его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. После избиения у экс-политзаключенного Владимира Балуха пропали его мобильный телефон и банковская карточка.

В четверг, 10 сентября под МВД прошла протестная акция с требованием наказать виновного в нападении на Владимира Балуха.